DxOMark высоко оценили звук в ASUS ROG Phone 3

Эксперты авторитетной лаборатории DxOMark оценили звук в геймерском смартфоне ASUS ROG Phone 3, который был представлен пару дней назад. Аппарат набрал 75 баллов, разместившись на втором месте в рейтинге. Выше него только Xiaomi Mi 10 Pro. Аппарат может похвастаться фронтальными стереодинамиками с технологией Dirac Research, четырьмя микрофонами для записи звука во всех направлениях и переходником на 3,5 мм с разъемом USB-C. По словам специалистов, аппарат выдает громкий звук с отличными низкими частотами и при этом качественно записывает звук. Напомним, что смартфон в продаже в текущем месяце по цене в 1000 и 1100 евро в зависимости от версии.