DxoMark: Samsung Galaxy A56 получил флагманский экран

Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования дисплея смартфона Samsung Galaxy A56. Аппарат набрал 150 баллов, как более дорогие флагманы iPhone 16 Pro Max и Xiaomi 15 Ultra. В смартфоне используется 6,7-дюймовый экран Super AMOLED с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1200 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Victus+. Авторы тестирования определили, что при ярком солнечном свете яркость дисплея составляет 1700 кд/кв.м, а минимальная яркость равна 1,57 кд/кв.м. Напомним, что на европейском рынке Galaxy A56 продается за 480 и 530 евро в конфигурациях с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.