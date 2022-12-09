Dyson представила наушники с фильтром воздуха

В марте текущего года компания Dyson официально анонсировала свои новые беспроводные наушники под названием Dyson Zone, которые выглядят достаточно привлекательно и дорого, но главная их фишка не в этом. Дело в том, что данные наушники оборудованы специальным фильтром для дыхания, так что пользователь помимо музыки получает ещё и достаточно высокого качества воздух. Это очень важный момент в определённых странах и регионах мира, так как воздух в том же Китае местами довольно низкого качества, так что люди там носят маски даже если нет пандемии. И специально для таких регионов были придуманы новейшие наушники с функцией очистки воздуха — фильтр надевается поверх лица человека и очищает воздух без какого-либо труда, что крайне полезно.

Проблема в том, что наушники Dyson Zone стоят 949 долларов — это очень дорогое удовольствие. Многим пользователям не прийдёт в голову покупать такого рода гаджет за такие внушительные деньги, так как вещь, безусловно, очень специфическая. Да, наушники должны звучать хорошо, но явно не лучше конкурентов флагманского уровня, которые стоят дешевле и звучат даже лучше. Кроме того, фильтр просто очищает воздух от мелких частиц, так как он не является противогазом или чем-то в таком духе — система фильтрации более простая с небольшим фильтром. Так что выглядит это очень круто, необычно и стильно, но сложно сказать, что гаджет будет пользоваться внушительным спросом на рынке в ближайшем будущем, это слишком необычная новинка.
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