Джонатан Айв покинет пост главного дизайнера Apple

Главный дизайнер Apple Джонатан Айв покинет компанию ради собственной студии. Он проработал в компании более 20 лет.

Джонатан Айв руководил разработкой дизайна для первых Mac и iPhone, а также убрал скевоморфизм (использование стиля реальных объектов при создании виртуальных) в iOS 7. Как сообщает Financial Times кандидатуры на его замену в компании пока что нет. Вся команда дизайнеров теперь будет подчиняться главному операционному директору Джеффу Уильямсу.

Сам Джонатан теперь займётся собственной дизайнерской студией по названием LoveFrom, которая начнёт работу в 2020 году. Первым клиентом его компании станет, как ни странно, Apple.