Джонатан Айв покинул Apple

Появилась информация о том, что Джонатан Айв, главный дизайнер компании Apple, покинул пост компании и создал собственное дизайнерское бюро, которое работает над собственными проектами. Правда, далеко Джонатан Айв все же не ушел, так как он будет сотрудничать с компанией Apple и создавать дизайнерские решения для производителя сразу в нескольких областях. То есть, теперь это просто частная компания, которая делает дизайн смартфонов, планшетов и прочих продуктов для крупной корпорации. Ничего не изменилось, только вот Джонатан Айв теперь имеет возможность сотрудничать и с другими компаниями, которые тоже хотят себе компьютер в форме терки для сыра или смартфон с челкой на треть экрана. Вероятно, это позволит Apple развиваться.