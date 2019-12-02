Еще один игровой смартфон iQOO Neo от Vivo

Компания Vivo готовит преемника игрового смартфона iQOO Neo, который выйдет под названием Vivo iQOO Neo 855+.

Смартфон с номером V1936AL появился в базе Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования.

Новый Vivo iQOO Neo оснастят актуальным топовым процессором Qualcomm Snapdragon 855+, также новый флэш накопитель стандарта UFS 3.0, поддержка быстрой зарядки на 33 Вт, объем оперативной памяти увеличат с 6/8 ГБ до 8/12 ГБ. Практически отличий от старой модели не большие.

Когда состоится официальный анонс iQOO Neo и сколько он будет стоить — пока неизвестно.