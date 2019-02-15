EIZO ColorEdge CS2410 для профессионалов

В последнее время было много информации о разнообразных мониторах, которые создаются специально для геймеров. Это некий тренд, который показывает, насколько сейчас популярны игровые устройства. Но, некоторые компании не забывают и про тех, кто за компьютером не играет, а работает. Для такого рода пользователей представили новый монитор EIZO ColorEdge CS2410, который создан специально для дизайнеров — он может похвастаться 100% охватом цветового пространства SRGB, что весьма редкое явление даже на рынке профессиональных ноутбуков. Остается лишь надеяться, что новинка поступит в продажу по адекватной стоимости и ее можно будет приобрести в России. Пока что информации об этом мы найти не смогли, к сожалению. Ждем релиза.