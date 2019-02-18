EIZO анонсировала монитор ColorEdge CS2410 с 24,1-дюймовым экраном

Компания EIZO представила монитор ColorEdge CS2410 с 24,1-дюймовым экраном. Новинка рассчитана на профессионалов в области цифровой фотографии и видео, а также предпечатной подготовки. Разрешение аппарата составляет 1920 на 1200 пикселей. Устройство обладает также контрастностью 1000:1 и временем отклика — 14 мс. Заявлен 100-процентный охват цветового пространства sRGB. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Подставка обеспечивает полный спектр регулировок. Предусмотрены интерфейсы DisplayPort, HDMI и DVI-D. О стоимости монитора пока не сообщается.