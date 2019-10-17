EIZO представила ColorEdge CS2740

Компания EIZO официально выпустила монитор для профессиональной работы с графикой ColorEdge CS2740 с портом USB Type-C. Это настолько распространенный современный формат, что даже на мониторах для тех, кто рисует качественные коллажи или занимается обработкой фотографий для печати используют именно его. По порту можно подключить периферию, использовать его для работы с компьютером или ноутбуком, например. В целом это и без того крутой монитор для тех, кто разбирается в теме и хочет максимально реалистичную цветопередачу, но теперь продукт еще и современными технологиями оснастили. Пока что нет информации о стоимости гаджета и его основных бонусах помимо этого порта, но мы подождем, пока производитель привезет его в Россию.