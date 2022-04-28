EK-Quantum Momentum² Aorus Z690 Master D-RGB разработан для материнской платы AORUS MASTER Z690

EK разработала моноблок EK-Quantum Momentum² Aorus Z690 Master D-RGB для материнской платы Gigabyte AORUS MASTER Z690. Это комплексное жидкостное охлаждение (процессор и материнская плата) для процессоров Intel Alter Lake 12-го поколения.

В этом моноблоке используется система охлаждения EK Velocity² последнего поколения, обеспечивающая наилучшее охлаждение процессора без уменьшения потока на другие компоненты. Этот водяной блок напрямую охлаждает процессор, секцию VRM и контроллер локальной сети. Моноблок также оснащен адресуемой D-RGB подсветкой с 20 светодиодами.

Основание моноблока изготовлено из никелированной электролитической меди, а верхняя часть изготовлена ​​из качественного литого акрилового материала. Ввинчиваемые стойки из никелированной латуни предварительно установлены и облегчают установку.

EK-Quantum Momentum² Aorus Z690 Master D-RGB продается в интернет-магазине EK по цене 209 долларов.