EK-Quantum Momentum моноблок для ROG Crosshair VIII Hero

2019-10-21, Автор - Ramil; Продукт - EK-Quantum Momentum; [100]
Компания запускает моноблок линейки продуктов Quantum для материнской платы на базе чипсета x570 Asus ROG Crosshair VIII Hero D-RGB.

Моноблок использует охлаждающее устройство последнего поколения от EK. По словам производителя, устройство обеспечивает наилучшее охлаждение, дает любителям разгона достигнуть максимальных результатов и стабильной работы.

Основание моноблока выполнено никелированной электролитической меди, а верх - из высококачественного акрилового стекла. Имеется RGB подсветка. Рекомендованная розничная цена около 189 долларов.

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