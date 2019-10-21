EK-Quantum Momentum моноблок для ROG Crosshair VIII Hero

Компания запускает моноблок линейки продуктов Quantum для материнской платы на базе чипсета x570 Asus ROG Crosshair VIII Hero D-RGB.

Моноблок использует охлаждающее устройство последнего поколения от EK. По словам производителя, устройство обеспечивает наилучшее охлаждение, дает любителям разгона достигнуть максимальных результатов и стабильной работы.

Основание моноблока выполнено никелированной электролитической меди, а верх - из высококачественного акрилового стекла. Имеется RGB подсветка. Рекомендованная розничная цена около 189 долларов.