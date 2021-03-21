EK-Quantum Vector RE RTX 3080/3090 Active Backplate обеспечит дополнительное охлаждение видеокарте

EK представила активную заднюю панель EK-Quantum Vector RE RTX 3080/3090 Active Backplate D-RGB который разработан специально для графических карт NVIDIA GeForce RTX 3080 и 3090.

Активная задняя панель EK-Quantum Vector RE RTX 3080/3090 Active Backplate D-RGB соединяет водоблок и активную заднюю панель с новым выводом, который заменяет стандартный вывод, поставляемый с водоблоком. Теперь пользователями потребуется всего одно входное и одно выходное отверстие. Основание активной задней панели изготовлено на станке с ЧПУ из никелированной электролитической меди, а его верхняя часть изготовлена ​​из литого акрила.

Vector Active Backplate обеспечивает охлаждение ядра графического процессора, VRM и других элементов. Кроме того панель имеет адресуемые светодиоды RGB.

EK-Quantum Vector RE RTX 3080/3090 Active Backplate D-RGB доступен через интернет-магазин EKWB по цене 117 евро.
Комментарии и отзывы EK-Quantum Vector RE RTX 3080/3090 Active Backplate
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