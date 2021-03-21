EK-Quantum Vector RE RTX 3080/3090 Active Backplate обеспечит дополнительное охлаждение видеокарте

Активная задняя панель EK-Quantum Vector RE RTX 3080/3090 Active Backplate D-RGB соединяет водоблок и активную заднюю панель с новым выводом, который заменяет стандартный вывод, поставляемый с водоблоком. Теперь пользователями потребуется всего одно входное и одно выходное отверстие. Основание активной задней панели изготовлено на станке с ЧПУ из никелированной электролитической меди, а его верхняя часть изготовлена из литого акрила.
Vector Active Backplate обеспечивает охлаждение ядра графического процессора, VRM и других элементов. Кроме того панель имеет адресуемые светодиоды RGB.
EK-Quantum Vector RE RTX 3080/3090 Active Backplate D-RGB доступен через интернет-магазин EKWB по цене 117 евро.