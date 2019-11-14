EK-Quantum Vector Strix RTX D-RGB выглядит потрясно

В последнее время производителям компьютерного железа все сложнее и сложнее показывать нечто уникальное и неповторимое, так как покупатели уже все видели, все пробовали и хотят либо нечто уникальное и неповторимое, либо нечто крутое в плане характеристик. Правда нужно понимать, что такого рода устройства обычно дорого стоят и далеко не всем по карману. К примеру, была выпущена новая система жидкостного охлаждения EK-Quantum Vector Strix RTX D-RGB, которая является водоблоком с подсветкой и прочими вещами. Стильно смотрится, хорошо охлаждает видеокарту и предоставляет пользователю приличный набор возможностей для кастомизации своего компьютера. Если есть бюджет, то почему-бы не взять себе такую красоту в корпус.