EK Water Blocks анонсировала новые процессорные водоблоки EK-Velocity

2019-12-02, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - EK-Velocity; [81]
Водоблоки серии EK Velocity sTR4, специально разработанные для процессоров HEDT AMD Ryzen Threadripper, совместимы со всеми недавно выпущенными материнскими платами на базе AMD TRX40, оснащенными разъемом sTRX4, который поддерживает процессоры Ryzen Threadripper серии 3000.

Каждый водоблок EK-Velocity sTR4 поставляется с точно обработанной медной основой, которая изготовлена ​​из самой чистой меди, доступной на рынке, и обработана никелированным гальваническим покрытием. Зона водоблока, покрытая микроребрами, охватывает всю площадь ЦП, обеспечивая оптимальную теплопередачу.

В отличие от некоторых других процессорных блоков, sTR4 оснащен полированной холодной пластиной для достижения наилучшего теплообмена с IHS процессора AMD Ryzen Threadripper. Верхняя часть водоблока изготовлена ​​из обработанного ЧПУ POM Acetal, акрилового стекла или никелированной латуни.

EK-Velocity sTR4 поставляется с предварительно собранным механизмом крепления, предотвращающим ошибки. Адресуемые версии D-RGB водяных блоков EK-Velocity sTR4 совместимы с популярными технологиями синхронизации RGB от всех основных производителей материнских плат.

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