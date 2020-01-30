EK Water Blocks обновила свою продукцию

EK Water Blocks обновил свои продукцию серии EK Quantum. Энтузиасты смогут приобрести резервуар отдельно без насоса, для экономии денежных средств. Открытые резервуары совместимы с насосами типа D5 и DDC.

EK Quantum Kinetic FLT D5/DDC D-RGB поставляется в трех вариантах: 120 мм, 240 мм и 360 мм.

Резервуар EK Quantum Kinetic TBE 200 D5 Body имеет размер в диаметре 60 мм. Он изготовлен из акрилового материала с резиновыми кольцами. Производитель позаботился о внешнем виде, оснастив резервуары RGB подсветкой.