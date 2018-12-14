EK Water Blocks показала помпу с подсветкой

В последнее время на рынке появилось очень много компьютерного железа с подсветкой. Думаю, что если вы следите за рынком и читаете новости, то уже видели и оперативную память, и материнские платы с видеокартами, куда поставили подсветку. На этом, конечно же, дело не закончится — компания EK Water Blocks, которая пользуется невероятным спросом на рынке кастомных систем жидкостного охлаждения, выпустила водоблок с подсветкой. Он выглядит крайне интересно и привлекательно, плюс вы можете настраивать эффекты и так далее. Отличный продукт для того, кто уже купил кучу крутого железа в свой компьютер, но хочет еще что-то интересное и необычное. Пока что в продажу устройство не попало, но будем надеяться, что вскоре его привезут и на наш отечественный рынок.