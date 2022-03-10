EK Water Blocks представил водоблок Quantum Momentum² ROG Maximus Z690 Hero

Quantum Momentum² ROG Maximus Z690 Hero - это комплексное жидкостное охлаждение «все в одном» (ЦП и материнская плата) для процессоров Intel Alter Lake 12-го поколения, моноблок совместим с материнской платой ROG Maximus Z690 Hero с сокетом LGA 1700. В этом моноблоке используется система охлаждения EK Velocity² последнего поколения, обеспечивающая наилучшее охлаждение ЦП. Этот водяной блок напрямую охлаждает процессор Intel Alder Lake, секцию VRM и контроллер локальной сети.

Жидкость течет непосредственно по всем критическим областям, предоставляя пользователям отличное устройство для высоких и стабильных разгонов. Как и все водоблоки EK, EK-Quantum Momentum² ROG Maximus Z690 Hero отличается высокой пропускной способностью, и его можно легко использовать с системой, использующей более слабые водяные насосы. Водоблок Quantum Momentum² также оснащен сложной D-RGB подсветкой с 8 светодиодами. Они подключаются к стандартному 3-контактному адресуемому разъему 5 В D-RGB.

Основание водоблока изготовлено из никелированной электролитической меди, а верхняя часть изготовлена ​​из качественного литого акрилового материала. Ввинчиваемые стойки из никелированной латуни предварительно установлены и облегчают установку. Водоблок совместим с программным обеспечением ASUS Aura Sync RGB.