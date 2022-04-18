EK Water Blocks представил водоблоки MSI RTX 3070 Ti Trio и Suprim X Vector²

EK, ведущий поставщик устройств для компьютерного охлаждения, представляет целую серию продуктов жидкостного охлаждения Vector² для видеокарт MSI TRIO и SUPRIM RTX. Карты MSI RTX 3070 Ti TRIO и SUPRIM получили водоблок Vector² с пассивной задней панелью и дополнительные задние панели с никелевым покрытием, позволяющие настроить графический процессор MSI 3070 Ti с водяным охлаждением в соответствии с вашими пожеланиями.

EK-Quantum Vector² Trio RTX 3070 Ti D-RGB — это комплексное устройство для жидкостного охлаждения, включающее новый водоблок Vector² из плексигласа, заднюю панель из черного анодированного алюминия и крепежный механизм. В новом облике водоблоков следующего поколения преобладают минималистичные прямые линии.

Двигатель охлаждения Vector 3-го поколения сочетает в себе сопло с 3D-вставкой из плексигласа для улучшения распределения потока и тепловых характеристик. Этот новый механизм охлаждения по-прежнему основан на конструкции двигателя охлаждения Open Split-Flow, который оказался превосходным решением для водяных блоков графического процессора. Он характеризуется низким ограничением гидравлического потока, что означает, что его можно использовать с более слабыми водяными насосами или насосами, работающими на низкой скорости, и при этом достигать максимальной производительности. Большое внимание было уделено достижению симметричной области потока за счет использования внутреннего моста к вторичным компонентам. Это было сделано для обеспечения охлаждения второстепенных компонентов без ущерба для распределения потока по ядру GPU.

GELID анонсировала 120 мм вентилятор Zodiac для корпуса…
GELID анонсировала 120 мм вентилятор Zodiac для корпусаНовый вентилятор GELID Zodiac представляет собой гармоничное сочетание передовых технологий и яркого диза…
EK Quantum выпустила компрессионные фитинги Torque Micro HDC…
EK Quantum выпустила компрессионные фитинги Torque Micro HDCEK Quantum, производитель оборудования водяного охлаждения премиум-класса, расширяет линейку фитингов Qua…
TEAMGROUP представила систему охлаждения T-FORCE SIREN для п…
TEAMGROUP представила систему охлаждения T-FORCE SIREN для пTEAMGROUP представляет новую универсальную систему жидкостного охлаждения серии T-FORCE SIREN AIO для ЦП …
Thermaltake анонсирует бирюзовый и зеленый варианты процессо…
Thermaltake анонсирует бирюзовый и зеленый варианты процессоThermaltake, ведущий премиальный бренд корпусов, систем охлаждения и игровых периферийных устройств, расш…
Phanteks представила новый вентилятор SK PWM D-RGB а также к…
Phanteks представила новый вентилятор SK PWM D-RGB а также кКомпания Phanteks объявила о выпуске нового вентилятора SK PWM D-RGB а также кабеля Gen4 PCIe Riser. …
EK выпустил водоблок NVIDIA RTX 3090 Ti Founders Edition EK …
EK выпустил водоблок NVIDIA RTX 3090 Ti Founders Edition EK EK, ведущий поставщик компьютерного охлаждения, представляет свои высокопроизводительный водяной блок GPU…
Кулеры Alphacool Eisbaer Aurora поставляются с новыми радиат…
Кулеры Alphacool Eisbaer Aurora поставляются с новыми радиатAlphacool начала выпускать новые системы жидкостного охлаждения Eisbaer Aurora и Eisbaer LT Aurora 360 AI…
Scythe представил процессорный кулер Fuma 2 Rev. B…
Scythe представил процессорный кулер Fuma 2 Rev. BКомпания Scythe выпускает обновленную версию высокопроизводительного процессорного кулера премиум-класса …
Обзор Arctic F9 Silent (ACFAN00211A). Тихий 92-мм вентиляторОбзор Arctic F9 Silent (ACFAN00211A). Тихий 92-мм вентилятор
Обзор PCcooler GI-X4S. Кулер для процессора с подсветкойОбзор PCcooler GI-X4S. Кулер для процессора с подсветкой
Обзор Arctic Liquid Freezer II - 360 A-RGB. Жидкостное охлаждение с отводом тепла от VRMОбзор Arctic Liquid Freezer II - 360 A-RGB. Жидкостное охлаждение с отводом тепла от VRM
Обзор ASUS ROG Strix XF 120. Надежные и тихие корпусные вентиляторыОбзор ASUS ROG Strix XF 120. Надежные и тихие корпусные вентиляторы
Обзор Jonsbo CR-1100. Розовый кулер для процессораОбзор Jonsbo CR-1100. Розовый кулер для процессора
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor