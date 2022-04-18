EK Water Blocks представил водоблоки MSI RTX 3070 Ti Trio и Suprim X Vector²

EK, ведущий поставщик устройств для компьютерного охлаждения, представляет целую серию продуктов жидкостного охлаждения Vector² для видеокарт MSI TRIO и SUPRIM RTX. Карты MSI RTX 3070 Ti TRIO и SUPRIM получили водоблок Vector² с пассивной задней панелью и дополнительные задние панели с никелевым покрытием, позволяющие настроить графический процессор MSI 3070 Ti с водяным охлаждением в соответствии с вашими пожеланиями.

EK-Quantum Vector² Trio RTX 3070 Ti D-RGB — это комплексное устройство для жидкостного охлаждения, включающее новый водоблок Vector² из плексигласа, заднюю панель из черного анодированного алюминия и крепежный механизм. В новом облике водоблоков следующего поколения преобладают минималистичные прямые линии.

Двигатель охлаждения Vector 3-го поколения сочетает в себе сопло с 3D-вставкой из плексигласа для улучшения распределения потока и тепловых характеристик. Этот новый механизм охлаждения по-прежнему основан на конструкции двигателя охлаждения Open Split-Flow, который оказался превосходным решением для водяных блоков графического процессора. Он характеризуется низким ограничением гидравлического потока, что означает, что его можно использовать с более слабыми водяными насосами или насосами, работающими на низкой скорости, и при этом достигать максимальной производительности. Большое внимание было уделено достижению симметричной области потока за счет использования внутреннего моста к вторичным компонентам. Это было сделано для обеспечения охлаждения второстепенных компонентов без ущерба для распределения потока по ядру GPU.