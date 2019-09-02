EK Water Blocks представила процессорный водоблок EK-Momentum MSI Z390 MEG Godlike D-RGB

EK Water Blocks, европейский производитель жидкостного охлаждения премиум-класса, выпускает водоблок EK-Momentum MSI Z390 MEG Godlike D-RGB.

Разработанный и спроектированный в сотрудничестве с MSI, в этом водоблоке используется охлаждающее устройство EK последнего поколения, используемое в линейке Quantum, для обеспечения наилучшего возможного охлаждения ЦП, не снижая при этом расход на другие компоненты. Этот водоблок непосредственно охлаждает процессор типа сокета LGA1151, а также модуль регулирования напряжения (MOSFET).

Водоблок на базе Z390 также поставляется со специальной охлаждающей пластиной, которая обеспечивает лучший механический контакт моноблока с интегрированным радиатором процессоров на базе сокетов Intel 1151 8-го и 9-го поколений, избегая выпуклых углов. В результате улучшается теплопередача. Основание моноблока выполнено из никелированной электролитической меди, а верх - из качественного акрилового стекла.

Цена

Цифровая 3-контактная светодиодная полоса D-RGB 5 В установлена ​​в водоблоке, который подключается к 3-контактному светодиодному разъему материнской платы, или может быть подключена к любому другому поддерживаемому 3-контактному 5-контактному контроллеру светодиодов. Этот продукт совместим с управляющим программным обеспечением MSI Mystic Light RGB.EK-Momentum MEG Z390 Godlike D-RGB - водоблок начнет поставляться 4 сентября. Розничная цена 139,90 €