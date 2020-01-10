EK Water Blocks представила продукты на CES 2020

EK Water Blocks представила игровую систему построенную на базе модифицированного корпуса Lian Li PC-O11 c фронтальной распределительной пластиной для жидкости охлаждения.

Компания представила систему охлаждения с закрытым контуром EK CLassic RGB. Новая система водяного охлаждения EK AIO. Модели представлены версией 120 мм, 240 мм и 360 мм.

EKWB представила линейку EK Quantum, пластины для жидкости охлаждения доступны в размерах 120 мм, 240 мм и 360 мм. Они оснащены насосом D5 или DDC.

Впервые были представлены процессорные блоки Magnitude. Они совместимы с AMD и Intel. Компания сообщает, что на рынке они самые производительные.