EK Water Blocks представила водоблок EK-Classic GPU RX 6800/6900 D-RGB

Компания EK Water Blocks представила новое решение для видеокарт архитектуры AMD RDNA2. Водоблок EK-Classic GPU RX 6800/6900 D-RGB подходит для печатной платы графических процессоров Radeon RX 6800, RX 6800XT и RX 6900.

EK-Classic GPU RX 6800/6900 D-RGB выполнен в минималистичном дизайне. Водоблок оснащен подсветкой D-RGB.

Конструкция напрямую охлаждает графический процессор, VRAM и VRM (модуль регулирования напряжения) и все важные компоненты.

Основание водоблока изготовлено на станке с ЧПУ из никелированной электролитической меди, а его верхняя часть изготовлена ​​на станке с ЧПУ из литого акрила. Латунные стойки уже установлены, что упрощает монтаж водоблока.

Водоблок EK-Classic GPU RX 6800/6900 D-RGB доступен для заказа через интернет-магазин EK по цене 119 долларов.