EK Water Blocks представила водоблок EK-Classic GPU RX 6800/6900 D-RGB

EK-Classic GPU RX 6800/6900 D-RGB выполнен в минималистичном дизайне. Водоблок оснащен подсветкой D-RGB.
Конструкция напрямую охлаждает графический процессор, VRAM и VRM (модуль регулирования напряжения) и все важные компоненты.
Основание водоблока изготовлено на станке с ЧПУ из никелированной электролитической меди, а его верхняя часть изготовлена на станке с ЧПУ из литого акрила. Латунные стойки уже установлены, что упрощает монтаж водоблока.
Водоблок EK-Classic GPU RX 6800/6900 D-RGB доступен для заказа через интернет-магазин EK по цене 119 долларов.