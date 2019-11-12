EK Water Blocks представила водоблоки для видеокарт AMD RX 5700

Компания EK Water Blocks, выпускает водоблоки EK-Quantum Vector Radeon RX 5700 + XT D-RGB, совместимые с видеокартами AMD Radeon RX 5700 и 5700 XT. Новые блоки Quantum оснащены 5-вольтными адресными светодиодами D-RGB для еще большей индивидуальной настройки освещения.

Водоблок непосредственно охлаждает графический процессор, 8 ГБ памяти GDDR6 и VRM, поскольку охлаждающая жидкость направляется непосредственно в эти критические области. Основание блока выполнено из высококачественной никелированной электролитической меди, а верх - из высококачественного акрилового материала или черного материала POM Acetal.

Блок также имеет специальную пластиковую крышку над клеммой блока, которая также освещается адресным D-RGB. Это дополнение предназначено для раскрытия модели видеокарты, видимой сбоку. EK также включает в себя планку ввода-вывода с одним слотом, которая заменяет оригинальные два слота, чтобы упростить установку нескольких видеокарт.