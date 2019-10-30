EK Water Blocks представляет EK-Classic распределительную панель для корпуса Lian Li PC-O11D

Компания EK, лидер в производстве жидкостных систем охлаждения с индивидуальным циклом, с гордостью объявляет о выпуске специально спроектированной передней распределительной пластины в составе линии EK-Classic.

Эта плата с полным наименованием продукта EK-Classic DP Front PC-O11D D-RGB + SPC PWM специально разработана для предоставления комплексного решения для водяного охлаждения для самого популярного на рынке корпуса, Lian Li PC-O11D. Он воплощает в себе идеалы EK-Classic о экономичном насосе SPC и упрощенном дизайне, предлагая доступное решение для невероятной эстетики.

Передняя распределительная панель упрощает процесс сборки водяного охлаждения для начинающих производителей ПК, которые нацелены на использование жестких трубок. Использование этой дистрибутивной пластины практически не требует изгиба при прямолинейном движении к водному пути.

Он предлагает решение «все в одном», которое включает в себя насос и резервуар, а также оснащен несколькими стандартными резьбовыми входами и выходами G1 / 4 ". Оно способно поддерживать один ЦП и до двух графических процессоров и радиатор верхнего монтажа.

Цена:

Встроенная светодиодная полоса Addressable D-RGB подключается к 5V Addressable D-RGB-разъему материнской платы и совместима со всеми популярными технологиями синхронизации RGB всех основных производителей материнских плат.Рекомендованная розничная цена EK-Classic DP Front PC-O11D D-RGB + SPC PWM составляет: 194,90 €