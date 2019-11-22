EK Water Blocks представляет водный блок EK-Quantum Vector FTW3

Компания EK представляет новые версии высокопроизводительных водяных блоков D-RGB, специально разработанных для видеокарт EVGA GeForce RTX 2080 и 2080 Ti FTW3, основанных на графическом процессоре Turing. Новые водоблоки EK-Quantum Vector обеспечивают адресуемую светодиодную функциональность D-RGB для еще большей индивидуализации светового решения.

В водяных блоках серии EK Vector используется охлаждение Open Split-Flow, характеризуется низким гидравлическим ограничением потока, что означает, что его можно использовать с более слабыми водяными насосами или с насосами, работающими на низких оборотах и ​​при этом достигающими максимальной производительности.

Основа блока изготовлена ​​из никелированной электролитической меди с ЧПУ, а верх - из стеклообразного акрилового материала или прочного черного ацетата POM, в зависимости от выбранной модели. Уплотнение обеспечивается высококачественными уплотнительными кольцами из EPDM.

Блок оборудован 3-контактными светодиодными полосками D-RGB 5 В, совместимыми с 3-контактными 5-контактными светодиодными разъемами D-RGB материнской платы.