EK Water Blocks работает над новейшим водоблоком для процессора

Появилась информация о новом водоблоке для процессора компании EK Water Blocks. На YouTube канале Linus Tech Tips был опубликован видеоролик, который получил название "Самый быстрый игровой компьютер в мире! ... На данный момент!". На видео мы видим топовые комплектующие, среди которых водоблок компании EK Water Blocks. Водоблок от EK Water Blocks смог охладить процессор Intel Core i9 10900K с тактовой частотой 5,4 ГГц.

Водоблок имеет несколько кабелей, включая кабель PCIe. По слухам водоблок будет использовать эффект Пельтье для отвода тепла от процессора.

Термоэлектрические охладители, не получили широкого распространения в области компьютерных комплектующих, так как требуют много мощности для работы. Будет интересно посмотреть, сможет ли EK Water Blocks удивить публику.

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