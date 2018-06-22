EK Water Blocks теперь с подсветкой

Компания EK Water Blocks давненько на рынке и уже доказала, что можно делать кастомные системы жидкостного охлаждения даже в том случае, если вы не большой профессионал этого дела. Производитель выпускает наборы, которые не требуют особых навыков — вы просто ставите помпу, подключаете шланги, потом ставите все это в свой компьютер и можно работать. Теперь вот компания решила, что пора бы производить свои наборы с подсветкой. Сейчас подсветку устанавливают буквально в каждый элемент компьютера, так что оставаться в стороне было бы не очень правильным решением. Теперь у всех желающих купить крутую подсветку будет возможность спокойно и без лишних дополнений в корпусе организовать красивое свечение. Мне кажется, что это шикарный вариант и многим он понравиться. Ждем лишь стоимости.