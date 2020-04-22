EK Water Blocks выпустила фитинги для труб СЖО EK-Quantum Torque 6-Pack STC

EK Water Blocks объявила о выпуске новых фитингов компании. Комплект фитингов получил название Torque. Комплект Torque будет доступен со сменными фитингами в различных цветах.

Фитинги совместимы с жесткими и мягкими трубками. Комплект будет включать в себя шесть фитингов разного размера, 12 мм, 14 мм и 16 мм. Они оснащены стопорным кольцом.

Стоимость комплекта EK-Quantum Torque 6-Pack STC составляет 35 евро. Приобрести его можно у официальных дилеров компании или напрямую через интернет-сайт компании.