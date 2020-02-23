EK Water Blocks выпустила управляющий концентратор

EK-Loop Connect разработан для отслеживания системой охлаждения вашей конфигурации. Устройство позволяет полностью настраивать RGB подсветку, скорость вентиляторов и насосов радиатора, мониторить температурные показатели компонентов системы.

EK-Loop Connect оснащен шестью 4 контактными ШИМ-разъемами для вентиляторов. Устройство питается от соединения Molex и подключается к материнской плате с помощью USB 2.0. имеется три разъема для датчиков температуры, 1 порт (FLO) для расходомера, один порт (LVL) для указателя уровня охлаждающей жидкости, 1 порт (EXT) для отображения данных.

Стоимость концентратора EK-Loop Connect составляет 55 евро. Доступен для заказа на сайте компании EK Water Blocks.