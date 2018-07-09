EK Water Blocks выпустили интересную систему

Компания EK Water Blocks на данный момент является самой популярной и качественной для потенциальных покупателей. Она выпускает компоненты для сборки кастомной системы охлаждения, тогда как потенциальные конкуренты пока что таким не занимаются, либо не добрались до нашего рынка. Теперь вот компания выпустила весьма специализированный продукт под названием EK-FB MSI X470 M7 RGB Monoblock. Это продукт специально для материнской платы MSI X470 Gaming M7. Система устанавливается на процессор и цепи питания, тем самым обеспечивая достойное охлаждение и возможность разгона. Пока что стоимость не называют, но нужно понимать, что такого роза товары обычно стоят немалых денег. Это же не массовый продукт, а устройство для настоящих гиков. Будем ждать стоимость в рубля.