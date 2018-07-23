EK Water Blocks вновь удивили

У компании EK Water Blocks явно есть какой-то секретный контракт с компанией MSI — за прошлые две недели мы увидели уже вторую систему охлаждения, которая создана специально для материнских плат этой компании. Это значит, что производители вместе работают, или просто сотрудничают, для создания идеальных вариантов сборки игровых или рабочих систем. Новая система жидкостного охлаждения создана специально для материнской платы MSI X470 Gaming Pro Carbon. Это шикарный вариант для тех, кто уже не хочет работать просто с водянкой из коробки. Здесь можно красиво проложить трубки и получить более привлекательный внешний вид. Пока что протестировать систему не удалось, так как слишком много переменных всплывает. Но, мы ждем реальных тестов температур, чтобы рассказать вам все самое интересное и важное.