EK анонсировала серию водоблоков EK-Quantum Vector² для EVGA XC3 RTX 3080 и 3090

EK, ведущий поставщик устройств для компьютерного охлаждения, представил серию продуктов жидкостного охлаждения Vector² для графических карт EVGA XC3. EK-Quantum Vector² EVGA XC3 RTX 3080/90 D-RGB — это комплексное решение для жидкостного охлаждения, которое включает в себя новый водоблок Vector², заднюю панель из черного анодированного алюминия и крепежный механизм. Минималистичные прямые линии доминируют в новом облике водоблоков следующего поколения.

Двигатель охлаждения Vector 3-го поколения сочетает в себе сопло с 3D-вставкой из плексигласа для улучшения распределения потока и тепловых характеристик. Этот новый механизм охлаждения по-прежнему основан на конструкции двигателя охлаждения Open Split-Flow, который оказался превосходным устройством для водяных блоков графического процессора. Он характеризуется низким ограничением гидравлического потока, что означает, что его можно использовать с более слабыми водяными насосами или насосами, работающими на низкой скорости, и при этом достигать максимальной производительности.

Во всех водяных блоках Vector² GPU используется толстая медная охлаждающая пластина толщиной 11 мм с напрямую прикрепленным ацеталевым выводом и прочная конструкция с одним уплотнительным кольцом сверху. Эта простая конструкция обеспечивает уверенность при настройке и обслуживании.

Все продукты Vector² полностью совместимы с EK-Matrix7 по каждой оси, что обеспечивает простоту интеграции и согласования со всеми другими продуктами EK-Matrix7. Это обеспечивает идеальное выравнивание портов как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.