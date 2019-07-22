EK анонсировала систему охлаждения для MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio

2019-07-22, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Classic Line ; [99]
EK вчера анонсировала новый водоблок Classic Line для MSI RTX 2080 Gaming X Ti Trio, который имеет конструкцию с центральным входным отверстием для охлаждения с разделенным потоком, чтобы отдать приоритет RTX 2080 Ti. Огромная медная нагревательная пластина обеспечивает относительное постоянство температуры, участок над графическим процессором обеспечивает большую тепловую скорость, никелирование защищает от окисления меди, встроенное уплотнительное кольцо помогает предотвратить проникновение жидкости, а встроенная светодиодная лента RGB обеспечивает красочную подсветку и прозрачный акриловый верх.


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