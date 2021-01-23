EK анонсировала водоблок Quantum Vector FE RTX 3090. Водоблок был разработан специально для видеокарты RTX 3090 Founders Edition. Представлено две версии, в черном и серебристом исполнении.

Особенностью водоблока является боковое расположение резьбовых отверстий для трубок. Водоблок занимает ровно один слот и оснащается RGB-подсветкой. Основание выполнено из цельного куска электролитической меди толщиной 12 мм, а кожух из литого акрила.

Кроме того EK-Quantum Vector FE RTX 3090 поставляется с задней металлической пластиной, а на боковой панели расположены два стандартных резьбовых отверстия G1 / 4 ″.

Старт продаж водоблока EK-Quantum Vector FE RTX 3090 намечен на март 2021 года. Рекомендованная цена 329.90 долларов.