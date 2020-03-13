EK анонсировала водоблок для видеокарт NVIDIA RTX 2080 Ti эталонного дизайна

2020-03-13, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - EK-Quantum Vector Direct RTX RE Ti D-RGB; [73]
Компания EK Water Blocks представляет новый вариант высокопроизводительного водоблока с расширенной совместимостью, специально разработанного для эталонных графических карт NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti.

EK-Quantum Vector Direct RTX RE Ti D-RGB водоблок является версией EK-Quantum Vector, из которого удален терминал. Вместо этого фитинги вкручиваются прямо в верхнюю часть, что позволяет сделать корпус более узким, также водоблок использует фирменный узкий внешний вид EK и покрывает всю длину печатной платы. Это сложное решение для охлаждения делает мощную видеокарту NVIDIA в минималистичный, элегантный аппаратный блок с адресуемой светодиодной подсветкой D-RGB.

EK рекомендует приобрести удерживающую заднюю панель, которая улучшает эстетику видеокарт, но также обеспечивает дополнительное пассивное охлаждение для секции GPM ядра и печатной платы VRM. Задние панели для карт NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti доступны в вариантах с никелированным или черным анодированием.


Комментарии и отзывы EK-Quantum Vector Direct RTX RE Ti D-RGB
Обзор Creative T100. Hi-Fi система для ПК и ноутбуковОбзор Creative T100. Hi-Fi система для ПК и ноутбуков
Лучший планшет 2020 года. Xiaomi MiPad 4 64GbЛучший планшет 2020 года. Xiaomi MiPad 4 64Gb
Обзор Intego VX-1100S. Сигнатурный комбо-видеорегистратор с управлением жестамиОбзор Intego VX-1100S. Сигнатурный комбо-видеорегистратор с управлением жестами
Лучшая видеокарта Radeon RX 5700 XT. ASUS ROG Radeon RX 5700 XT GAMING OC (ROG-STRIX-RX5700XT-O8G-GAMING)Лучшая видеокарта Radeon RX 5700 XT. ASUS ROG Radeon RX 5700 XT GAMING OC (ROG-STRIX-RX5700XT-O8G-GAMING)
Обзор Cougar Rampart. Игровое кресло с максимальным комфортомОбзор Cougar Rampart. Игровое кресло с максимальным комфортом
Ноутбук-трансформер ASUS Chromebook Flip...
Ноутбук-трансформер ASUS Chromebook FlipКомпания ASUS объявила о начале продаж ноутбука-трансформера ASUS Chromebook Flip C436, который был предс...
Microsoft выпускает универсальное прилож...
Microsoft выпускает универсальное приложMicrosoft выпустила свое унифицированное приложение Office после нескольких месяцев бета-тестирования. Пр...
Топовая новинка от Samsung Galaxy A90 5G...
Топовая новинка от Samsung Galaxy A90 5GКомпания Samsung выпустила яркую модель бюджетного варианта под названием Samsung Galaxy A90 5G. Функции...
Корпус Deepcool Matrexx 55 доступен с RG...
Корпус Deepcool Matrexx 55 доступен с RGКорпус компании Deepcool Matrexx 55 был подвергнут изменениям. Новая версия представлена с RGB подсветкой...
Xiaomi Mi 10 Pro попал в топ AnTuTu февр...
Xiaomi Mi 10 Pro попал в топ AnTuTu феврРазработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг самых производительных Android-смартфонов с новым топо...
Sharkoon анонсирует аксессуары для гейме...
Sharkoon анонсирует аксессуары для геймеSharkoon анонсировала новые продукты и утверждает что они будут по разумной цене. Рюкзак Sharkoon изготов...
Топовая модель от Vivo Y19 ...
Топовая модель от Vivo Y19 Компания Vivo выпустила защищенный смартфон бюджетного варианта под названием Vivo Y19. Аппарат имеет об...
Компания Samsung скоро представит полнос...
Компания Samsung скоро представит полносКомпания Samsung работает над беспроводными телевизорами. ...
Смартфон Huawei Mate 30 Pro подешевел на...
Смартфон Huawei Mate 30 Pro подешевел наСмартфон Huawei Mate 30 Pro с объмом памяти 8/256 ГБ стоит теперь $815, вместо начальных $900. В преддвер...
Xiaomi Mi 10 Pro новый чемпион рейтинга ...
Xiaomi Mi 10 Pro новый чемпион рейтинга Специалисты DxOMark как и обещали, сразу же опубликовали результаты тестирования Xiaomi Mi 10 Pro. ...
Лучшее доступное охлаждение процессора. ...
Лучшее доступное охлаждение процессора. Deepcool GAMMA ARCHER PRO ...
Умный дисплей Xiaomi Mi AI Touchscreen S...
Умный дисплей Xiaomi Mi AI Touchscreen SАвторитетный инсайдер Мукул Шарма поделился живыми фотографиями умного дисплея Xiaomi Mi AI Touchscreen S...
Обзор Mpow M8. Защищенные TWS-наушники с aptXОбзор Mpow M8. Защищенные TWS-наушники с aptX
Обзор Haier DW10-198BT3RU. Узкая посудомоечная машина на все случаи жизниОбзор Haier DW10-198BT3RU. Узкая посудомоечная машина на все случаи жизни
Обзор iBOX F5 LaserDrive Signature. Честный комбо-видеорегистратор Обзор iBOX F5 LaserDrive Signature. Честный комбо-видеорегистратор
Лучшая видеокарта Radeon RX 5700 XT. ASUS ROG Radeon RX 5700 XT GAMING OC (ROG-STRIX-RX5700XT-O8G-GAMING)Лучшая видеокарта Radeon RX 5700 XT. ASUS ROG Radeon RX 5700 XT GAMING OC (ROG-STRIX-RX5700XT-O8G-GAMING)
Обзор Kingston A2000R SA2000M8R/250G. Недорогой и надежный M.2 SSDОбзор Kingston A2000R SA2000M8R/250G. Недорогой и надежный M.2 SSD
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor