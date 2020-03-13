EK анонсировала водоблок для видеокарт NVIDIA RTX 2080 Ti эталонного дизайна

Компания EK Water Blocks представляет новый вариант высокопроизводительного водоблока с расширенной совместимостью, специально разработанного для эталонных графических карт NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti.

EK-Quantum Vector Direct RTX RE Ti D-RGB водоблок является версией EK-Quantum Vector, из которого удален терминал. Вместо этого фитинги вкручиваются прямо в верхнюю часть, что позволяет сделать корпус более узким, также водоблок использует фирменный узкий внешний вид EK и покрывает всю длину печатной платы. Это сложное решение для охлаждения делает мощную видеокарту NVIDIA в минималистичный, элегантный аппаратный блок с адресуемой светодиодной подсветкой D-RGB.

EK рекомендует приобрести удерживающую заднюю панель, которая улучшает эстетику видеокарт, но также обеспечивает дополнительное пассивное охлаждение для секции GPM ядра и печатной платы VRM. Задние панели для карт NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti доступны в вариантах с никелированным или черным анодированием.