EK анонсировали новые вентиляторы Vardar

EK выпускает новую 120-миллиметровую RGB версию своего знаменитого вентилятора EK-Vardar. Его разработали и спроектировали EK и впервые представили рынку в 2014 году, вентилятор EK-Vardar теперь также доступен как EK-Vardar EVO 120ER RGB.Помимо эффекта RGB освещения, новый вентилятор также оснащен расширенным диапазоном (ER) функции работы PWM и специальной функцией Start-Stop, которая обеспечивает реальные 0 дБ шума. Мало того, что вы сможете наслаждаться полностью бесшумным ПК, но эта функция также очень полезна для предотвращения образования пыли в ПК которые не нагружены и для продления жизненного цикла самого вентилятора.Данный вентилятор будет стоить 21.90 €.