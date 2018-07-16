EK анонсировали выпуск водоблока Annihilator EX / EP для Square ILM

EK анонсирует выпуск водяного блока EK-Annihilator EX / EP Square, специально разработанный для процессоров Intel LGA 3647 (Socket P). Новый водоблок был спроектирован так, чтобы соответствовать требованиям к новому сокету.

С выпуском процессоров Intel нового поколения семейства Xeon Scalable Family для большого разъема LGA3647-0 (разъем P0) возникла потребность в большой производительности охлаждения. Целью проектирования нового водоблока EK-Annihilator EX / EP для процессора было покрытие всего IHS процессоров Intel.Новый EK-Annihilator EX / EP Square будет стоить 139,90 €.