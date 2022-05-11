EK объявил о выпуске водоблока для Radeon RX 6950 XT

EK объявила, что несколько водоблоков графических процессоров на базе AMD совместимы с новым расширением серии AMD Radeon RX 6000. Множество доступных водоблоков EK-Quantum Vector RX GPU, в том числе EK-Quantum Vector RX 6800/6900 D-RGB — AMD Radeon Edition, будут соответствовать эталонному дизайну нового AMD Radeon RX 6950 XT на базе RDNA2.

Высокопроизводительный водоблок с полным покрытием EK-Quantum Vector RX 6800/6900 D-RGB Special Edition предназначен для видеокарт AMD Radeon последнего поколения. Блок Special Edition выделяется благодаря черной ацеталевой верхней части с эстетичными боковыми наклонами, которые имитируют заводской кулер новых видеокарт. Верхняя часть также отличается сверхчистой безвинтовой конструкцией, поскольку сборка производится с обратной стороны блока. Водяной блок обеспечивает активное охлаждение ядра графического процессора, видеопамяти и всех полевых МОП-транзисторов VRM, а также контактирует с катушками индуктивности для подавления любого потенциального шума катушек. Водоблок будет поставляться со специальной серой анодированной задней панелью, которая обеспечивает дополнительное пассивное охлаждение обратной стороны платы графического процессора.

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