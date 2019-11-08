EK объявляет о выпуске новой линейки емкостных резервуаров FLT D-RGB и насосов Kinetic FLT D-RGB

Компания EK выпускает новую линейку резервуаров Quantum и комбинированные агрегаты насос-резервуар. Они имеют совершенно новую форму с прямыми краями и являются абсолютно плоскими. Это облегчает их установку в труднодоступных местах, поскольку они также используют стандартные 120-мм отверстия для крепления вентилятора и занимают столько же места, сколько и радиатор по ширине и длине. Комбинации насос-резервуар выпускаются в вариантах D5 и DDC, но оба совместимы с обоими насосами. Эти продукты EK-Quantum поставляются со сложными 5-вольтовыми адресуемыми светодиодами D-RGB, которыми можно управлять с помощью программного обеспечения.

EK-Quantum Volume FLT D-RGB резервуары

Это автономные резервуары для EK Quantum Line. Они бывают трех размеров: 120 мм, 240 мм и 360 мм. Они монтируются с задней стороны с помощью отверстий для крепления вентилятора диаметром 120 мм, а из-за отсутствия насоса сзади они имеют толщину всего 53,5 мм при включенном креплении.

EK-Quantum Kinetic FLT D-RGB комбинированные насосы

EK-Quantum Volume оснащены четырьмя портами G1 / 4 . Один вход, один выход, один для заливного отверстия и последний для дренажного порта.Это комбо-модули Pump-Res, очень похожие на EK-Quantum Volume. Они также бывают трех размеров: 120 мм, 240 мм и 360 мм. Имеют такой же стиль монтажа с задней стороны, используя отверстия для крепления вентилятора диаметром 120 мм, но из-за наличия насоса сзади они имеют толщину 58 или 86 мм, в зависимости от выбора насоса. Толщина 58 мм для варианта DDC и 86 мм для варианта D5.