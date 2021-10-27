EK предлагает бесплатные комплекты обновления LGA1700 для водяных блоков EK-Quantum Velocity

После недавнего выпуска водоблоков EK-Quantum Velocity, специально разработанных для нового сокета процессора LGA 1700 и процессоров Intel Alder Lake, стало известно, что оригинальный водоблок Velocity также может поддерживать эту новую платформу. Холодная пластина достаточно велика, чтобы вместить более крупную IHS ЦП, которая есть в процессорах LGA 1700, и единственной необходимой частью является задняя панель, совместимая с LGA 1700.

Задняя панель доступна в интернет-магазине EK бесплатно, а также будет доступна бесплатно в крупных партнерских розничных магазинах для клиентов. Задняя панель EK-Quantum Velocity Backplate - LGA1700 ограничена одним элементом на заказ. Размер монтажных отверстий на материнских платах с сокетом LGA 1700 составляет 78 x 78 мм, но некоторые материнские платы оснащены двойными монтажными отверстиями, поддерживающими также шаблон 75 x 75 мм, что означает, что все решения для охлаждения LGA 115x и LGA 1200 совместимы.

Бесплатная задняя панель LGA 1700 является предложением с ограниченным сроком действия и истекает 1 мая 2022 года. После этого задняя панель будет продаваться как обычная запчасть водоблока по символической розничной цене.