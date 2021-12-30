EK представила моноблок Quantum Momentum ROG Strix X570-I Gaming D-RGB

Компания EK представила моноблок Quantum Momentum ROG Strix X570-I Gaming D-RGB для материнской платы ROG Strix X570-I Gaming ITX от ASUS.

Quantum Momentum ROG Strix X570-I Gaming D-RGB представляет собой комплексное решение для охлаждения процессора и критичных зон VRM. Моноблок оснащен встроенными светодиодами D-RGB для придания изысканного стиля системе. В этом моноблоке используется охлаждающий двигатель EK Velocity.

Основание моноблока изготовлено из никелированной электролитической меди, а верх - из качественного литого акрила.

EK Quantum Momentum ROG Strix X570-I Gaming D-RGB доступен через интернет-магазин EK по цене 199,99 евро.