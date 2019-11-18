EK представила новый комбинированный насос-резервуар

Компания EK, производитель компьютерных систем жидкостного охлаждения премиум-класса, представила комбинированный насос-резервуар, принадлежащий Classic Line, EK-XRES 250 SPC PWM Classic RGB - Plexi (включая насос). Эти насосно-комбинированные устройства имеют обтекаемый классический вид и представляют собой комбинированное решение начального класса, которое может предложить отличные гидравлические характеристики в сочетании со светодиодами RGB для современной эстетики.

EK-XRES 250 SPC PWM Classic RGB - Plexi (включая насос) поставляется с резервуаром высотой 250 мм со встроенным водяным насосом EK-SPC 60, который предлагает 4-контактный ШИМ-регулятор, позволяющий насосу адаптироваться к тепловой нагрузке. Резервуар представляет собой трубчатую конструкцию из прозрачного акрила, что усиливает эффект RGB LED. Сильфонный резервуар расположен на верхней части насоса квадратной формы в соответствии с остальной частью ассортимента EK Classic. Монтаж осуществляется с нижней стороны с использованием отверстий для крепления вентилятора диаметром 120 мм.

Цена:

Встроенная 4-контактная светодиодная полоса RGB 12 В совместима с популярными технологиями синхронизации RGB всех основных производителей материнских плат.EK-XRES 250 SPC PWM Classic RGB - рекомендуемая розничная цена производителя: 99,90 евро или 104,99 долларов США.