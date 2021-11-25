EK представила новый водоблок Vector Series для EVGA GeForce RTX 3070 и 3070 Ti FTW3

Этот водоблок имеет ширину 155 мм и длину 314 мм и охлаждает все ключевые компоненты печатной платы графического процессора. Этот водоблок Vector активно охлаждает графический процессор, расположенную сверху VRAM, силовые каскады и дроссели в секции VRM.
Основание водоблока изготовлено на станке с ЧПУ из никелированной электролитической меди, а его верхняя часть изготовлена на станке с ЧПУ из стеклоподобного литого акрила и из прочного черного POM Acetal. Водоблоки Vector GPU 2-го поколения также оснащены клеммами из ацетала. Водонепроницаемое уплотнение обеспечивается высококачественными уплотнительными кольцами из EPDM, а латунные стойки уже установлены и обеспечивают безопасную и простую процедуру установки.
Эстетичный наконечник вмещает адресную светодиодную ленту D-RGB. Эти водоблоки могут похвастаться 8 индивидуально адресуемыми светодиодами RGB и совместимы с популярными технологиями синхронизации RGB от всех основных производителей материнских плат.