EK представила обновленные водоблоки для ЦП Quantum Velocity Full Nickel D-RGB

EK обновила серию водоблоков для ЦП Quantum Velocity Full Nickel с освещением D-RGB для всей линейки. Это уже пятое поколение водоблоков Quantum Velocity.

Водоблок Quantum Velocity Full Nickel рассчитан для сокетов AMD и Intel. Основание водоблока изготовлено из никелированной меди и отполировано на станке для лучшего контакта. Конструкция Quantum Velocity Full Nickel обеспечивает улучшенный поток охлаждающей жидкости.

Специальную обработку D-RGB получат водяные блоки EK-Quantum Velocity D-RGB - для процессоров HEDT-сегмента, EK-Quantum Velocity D-RGB AMD - для процессоров сокета AMD AM4 и EK-Quantum Velocity sTR4 D-RGB для процессоров AMD sTR4.

Цены указаны на сайте производителя EK.