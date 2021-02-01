EK представила охлаждающую пластину для корпуса Lian Li O11D Mini

EK представила распределительную пластину Quantum Reflection PC-O11D Mini D5 PWM D-RGB разработанную специально для корпуса Lian Li O11D Mini.

EK-Quantum Reflection PC-O11D Mini D5 PWM D-RGB сочетает в себе уникальное решение резервуара и насоса. Он легко устанавливается в переднюю часть корпуса.

EK-Quantum Reflection PC-O11D Mini D5 PWM D-RGB оснащен стандартными отверстиями с резьбой G1 / 4 ". Пластина поставляется с мощным насосом D5.

Адресная светодиодная лента D-RGB проходит по всей пластине, всего на ней расположено 13 светодиодов.

Производитель заявляет, что производительность насоса достигает 1500 л/ч.

EK-Quantum Reflection PC-O11D Mini D5 PWM D-RGB поступит в продажу в марте по рекомендуемой розничной цене 319,90 евро.