EK представила охлаждающую пластину для корпуса Lian Li O11D Mini

EK-Quantum Reflection PC-O11D Mini D5 PWM D-RGB сочетает в себе уникальное решение резервуара и насоса. Он легко устанавливается в переднюю часть корпуса.
EK-Quantum Reflection PC-O11D Mini D5 PWM D-RGB оснащен стандартными отверстиями с резьбой G1 / 4 ". Пластина поставляется с мощным насосом D5.
Адресная светодиодная лента D-RGB проходит по всей пластине, всего на ней расположено 13 светодиодов.
Производитель заявляет, что производительность насоса достигает 1500 л/ч.
EK-Quantum Reflection PC-O11D Mini D5 PWM D-RGB поступит в продажу в марте по рекомендуемой розничной цене 319,90 евро.