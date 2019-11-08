EK представила процессорный водоблок Quantum X570 для ROG STRIX X570-E

EK анонсировала новый водоблок на базе сокета AMD AM4, принадлежащий линейке продуктов Quantum, EK-Quantum Momentum ROG Strix X570-E D-RGB. Это водоблок разработан специально для игровой платы ROG Strix X570-E Gaming от ASUS.

В этом водоблоке используется охлаждающее устройство EK последнего поколения, чтобы обеспечить максимально возможное охлаждение ЦП, не уменьшая при этом поток к другим компонентам. Водоблок Quantum Momentum также оснащен адресуемой светодиодной подсветкой, которая подключается к стандартному 3-контактному 5-вольтовому адресуемому разъему D-RGB. Совместим с с управляющим программным обеспечением ASUS Aura Sync RGB и обеспечивает полную настройку освещения для каждого диода в любой момент времени.

Основание моноблока выполнено из никелированной электролитической меди, а верх - из качественного акрилового стекла.

Цена: EK-Quantum Momentum ROG Strix X570-E D-RGB - водоблок начнет поставляться 15 ноября 2019 года. Рекомендованная розничная цена 139,90 €.