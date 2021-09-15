EK представила водоблок EK-Pro CPU WB sTR Rack для процессоров AMD Ryzen Threadripper

EK представила водоблок для процессоров AMD Ryzen Threadripper. Он оснащен двумя портами расположенными на боковой части водоблока. Порты имеют размер резьбы G1 / 8 ".

Верхняя часть водоблока выполнена из POM Acetal, а нижняя часть представляет собой медное основание обработанного никелевым покрытием. Основание обеспечивает 100% покрытие процессора. Плотная структура микроканалов гарантирует улучшенное охлаждение. EK-Pro CPU WB sTR Rack продается уже собранным, остается только установить в монтажные отверстия SocketTR4.

Водоблок EK-Pro CPU WB sTR Rack полностью совместим с материнскими платами серверного типа AMD Socket SP3, Socket TR4 и Socket sTRX4.

EK-Pro CPU WB sTR Rack доступен для заказа через интернет-магазин EK. Рекомендуемая стоимость составляет 139 евро.
Комментарии и отзывы EK-Pro CPU WB sTR Rack
EK представила водоблок EK-Pro CPU WB sTR Rack для процессор...
EK представила водоблок EK-Pro CPU WB sTR Rack для процессорEK представила водоблок для процессоров AMD Ryzen Threadripper. Он оснащен двумя портами расположенными н...
Обзор XPG Vento Pro 120 PWM (VENTOPRO120PWM-BKCWW). Вентилят...
Обзор XPG Vento Pro 120 PWM (VENTOPRO120PWM-BKCWW). ВентилятТестируемая сегодня серия вентиляторов XPG Vento Pro 120 PWM ориентирована на энтузиастов, оверклокеров и...
Noctua отправит новые крепления под сокет LGA 1700 бесплатно...
Noctua отправит новые крепления под сокет LGA 1700 бесплатноКомпания по производству систем охлаждения Noctua заявила, что бесплатно отправит покупателям монтажный к...
Для RTX 3080 и GeForce RTX 3090 выпустили стильную СЖО...
Для RTX 3080 и GeForce RTX 3090 выпустили стильную СЖООхлаждение современной видеокарты — крайне важный момент, которым нужно активно заниматься, особенно если...
Fractal Design представила новую серию вентиляторов Aspect...
Fractal Design представила новую серию вентиляторов AspectКомпания Fractal Design представила новую серию вентиляторов получившую название Aspect. Новые вентилятор...
SilentiumPC выпустила инновационный вентилятор Fluctus 120 P...
SilentiumPC выпустила инновационный вентилятор Fluctus 120 PКомпания SilentiumPC выпустила инновационный 120 мм вентилятор Fluctus 120 PWM. ...
Thermalright представила низкопрофильный кулер AXP90-X36 Bla...
Thermalright представила низкопрофильный кулер AXP90-X36 BlaКомпания Thermalright представила низкопрофильный кулер AXP90-X36 Black для процессора. ...
Обзор Arctic Cooling BioniX P120 (ACFAN00116A). Вентиляторы ...
Обзор Arctic Cooling BioniX P120 (ACFAN00116A). Вентиляторы В рамках “Лаборатории” ранее мы проводили тестирование вентиляторов ...
Обзор ID-COOLING SE-914-XT Basic. Недорогое охлаждение для AMD Ryzen 5-3600XT и Intel Core i3-10300Обзор ID-COOLING SE-914-XT Basic. Недорогое охлаждение для AMD Ryzen 5-3600XT и Intel Core i3-10300
Обзор Arctic F9 Silent (ACFAN00211A). Тихий 92-мм вентиляторОбзор Arctic F9 Silent (ACFAN00211A). Тихий 92-мм вентилятор
Обзор ID-Cooling FROSTFLOW X 360. Недорогое жидкостное охлаждение процессораОбзор ID-Cooling FROSTFLOW X 360. Недорогое жидкостное охлаждение процессора
Обзор ID-COOLING DF-12025-ARGB TRIO. Комплект из трех вентиляторов с подсветкойОбзор ID-COOLING DF-12025-ARGB TRIO. Комплект из трех вентиляторов с подсветкой
Лучшая система водяного охлаждения. Cooler Master MasterLiquid ML360R RGBЛучшая система водяного охлаждения. Cooler Master MasterLiquid ML360R RGB
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor