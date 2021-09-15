EK представила водоблок EK-Pro CPU WB sTR Rack для процессоров AMD Ryzen Threadripper

EK представила водоблок для процессоров AMD Ryzen Threadripper. Он оснащен двумя портами расположенными на боковой части водоблока. Порты имеют размер резьбы G1 / 8 ".

Верхняя часть водоблока выполнена из POM Acetal, а нижняя часть представляет собой медное основание обработанного никелевым покрытием. Основание обеспечивает 100% покрытие процессора. Плотная структура микроканалов гарантирует улучшенное охлаждение. EK-Pro CPU WB sTR Rack продается уже собранным, остается только установить в монтажные отверстия SocketTR4.

Водоблок EK-Pro CPU WB sTR Rack полностью совместим с материнскими платами серверного типа AMD Socket SP3, Socket TR4 и Socket sTRX4.

EK-Pro CPU WB sTR Rack доступен для заказа через интернет-магазин EK. Рекомендуемая стоимость составляет 139 евро.