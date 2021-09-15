EK представила водоблок EK-Pro CPU WB sTR Rack для процессоров AMD Ryzen Threadripper

Верхняя часть водоблока выполнена из POM Acetal, а нижняя часть представляет собой медное основание обработанного никелевым покрытием. Основание обеспечивает 100% покрытие процессора. Плотная структура микроканалов гарантирует улучшенное охлаждение. EK-Pro CPU WB sTR Rack продается уже собранным, остается только установить в монтажные отверстия SocketTR4.
Водоблок EK-Pro CPU WB sTR Rack полностью совместим с материнскими платами серверного типа AMD Socket SP3, Socket TR4 и Socket sTRX4.
EK-Pro CPU WB sTR Rack доступен для заказа через интернет-магазин EK. Рекомендуемая стоимость составляет 139 евро.