EK представила водоблок EK-Quantum Momentum² ROG Crosshair VIII Extreme D-RGB

EK, производитель систем жидкостного охлаждения премиум-класса, выпустил новый водоблок на базе сокета AMD AM4, принадлежащий линейке продуктов Quantum, EK-Quantum Momentum² ROG Crosshair VIII Extreme D-RGB—Plexi. Этот водоблок разработан специально для материнской платы ROG CROSSHAIR VIII EXTREME от ASUS. Адресный светодиод D-RGB в моноблоке совместим с управлением ASUS Aura Sync RGB и обеспечивает полную настройку освещения для каждого отдельного светодиода. Этот водоблок Momentum² совместим с EK-Matrix.

Это комплексное жидкостное охлаждение для процессоров AMD Ryzen серии 5000. В этом водоблоке используется система охлаждения EK Velocity² последнего поколения, обеспечивающая наилучшее охлаждение ЦП без уменьшения потока на другие компоненты. Этот водяной блок напрямую охлаждает процессор Ryzen, секцию VRM и контроллер локальной сети. Контроллер локальной сети охлаждается дополнительным большим радиатором, который проходит над секцией ввода-вывода и связан с моноблоком.

Жидкость течет непосредственно по всем критическим областям, предоставляя пользователям отличное устройство для высоких и стабильных разгонов. Как и все водоблоки EK, EK-Quantum Momentum² ROG Crosshair VIII Extreme имеет конструкцию с высоким корпусом и может легко использоваться с системой, использующей более слабые водяные насосы или более низкие настройки скорости насоса.

Основание водоблока изготовлено из никелированной электролитической меди, а верхняя часть изготовлена ​​из качественного литого акрилового материала. Ввинчиваемые стойки из никелированной латуни предварительно установлены и облегчают установку.

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