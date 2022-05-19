EK представила водоблок EVGA RTX 3090 Ti FTW3 EK-Quantum Vector²

EK представила водоблок EVGA RTX 3090 Ti FTW3 EK-Quantum Vector².

EK-Quantum Vector² FTW3 RTX 3090 Ti D-RGB — это комплексное устройство для жидкостного охлаждения, которое включает в себя новый водоблок Vector², заднюю панель из черного анодированного алюминия и крепежный механизм. Минималистские прямые линии доминируют в новом облике водоблоков следующего поколения. Двигатель охлаждения Vector 3-го поколения сочетает в себе сопло с 3D-вставкой из плексигласа для улучшения распределения потока и тепловых характеристик.

Этот новый механизм охлаждения по-прежнему основан на конструкции двигателя охлаждения Open Split-Flow, который оказался превосходным решением для водяных блоков графического процессора. Он характеризуется низким ограничением гидравлического потока, что означает, что его можно использовать с более слабыми водяными насосами или насосами, работающими на низкой скорости, и при этом достигать максимальной производительности. Большое внимание было уделено достижению симметричной области потока за счет использования внутреннего моста к вторичным компонентам.

Во всех водяных блоках Vector² GPU используется медная охлаждающая пластина толщиной 11 мм с напрямую прикрепленным ацеталевым выводом и прочная конструкция с одним уплотнительным кольцом. Эта простая конструкция обеспечивает уверенность при настройке и обслуживании. В комплект входит задняя панель из черного анодированного алюминия, а основание водоблока изготовлено на станке с ЧПУ из никелированной электролитической меди, а верхняя часть выполнена из литого акрила, похожего на стекло.

Светодиодная подсветка D-RGB развернута на самом длинном краю водоблока для повышения равномерности и яркости. Печатная плата и диоды скрыты внутри чистого алюминиевого профиля.
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