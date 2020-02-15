EK представляет новые вентиляторы с адресуемой подсветкой EK-Vardar X3M

Компания EK Water Blocks выпускает новую версию своего знаменитого 120-мм вентилятора EK-Vardar с высоким статическим давлением, созданный для высокопроизводительных компьютерных систем.

EK-Vardar X3M 120ER (500-2200 об / мин) - черный

EK-Vardar X3M 120ER (500-2200 об / мин) - белый

EK-Vardar X3M 120ER D-RGB (500-2200 об / мин) - черный

EK-Vardar X3M 120ER D-RGB (500-2200 об / мин) - белый

EK-Vardar X3M 120ER поставляется со съемными резиновыми амортизаторами по углам, благодаря чему вибрация не передается от вентилятора к остальной части ПК. Этот вентилятор выпускается в 4 вариантах: два без светодиодов и два с адресной реализацией D-RGB.

Идеально сбалансированная конструкция с 7 лопастями и оптимизирована для работы под высоким давлением при сохранении низкого уровня шума. Имеется функция Start-Stop, которая обеспечивает пользователю шумовую среду 0 дБ. Также используется шарикоподшипник Dual-Ball, который обладает повышенной прочностью по сравнению с гидродинамическим подшипником. Вентиляторы с двумя шарикоподшипниками могут выдерживать более высокие температуры и могут устанавливаться в любой осевой ориентации.

В версиях D-RGB используется молочно-белый ротор, который отлично рассеивает свет и обеспечивает отличное рассеивание 9 светодиодов, расположенных в двигателе вентилятора. Стандартное соединение D-RGB оснащен 3-контактным 5-вольтовым соединением, которое совместимо с любой популярной технологией синхронизации RGB от основных производителей материнских плат.