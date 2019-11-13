EK представляет водоблоки серии EK-Quantum Vector Strix RTX серии D-RGB

EK Water Blocks представляет новое поколение водяных блоков EK-Vector RTX Strix D-RGB, разработанных для графических карт серии ROG Strix GeForce RTX на основе графического процессора Turing. Водоблоки серии EK-Quantum Vector Strix RTX оснащены четырьмя интегрированными адресуемыми источниками светодиодов, два расположены в крышке клемм и по одной цифровой светодиодной полосе на каждом конце водяного блока.

Водоблок использует фирменный узкий внешний вид EK с одной прорезью и покрывает всю длину печатной платы. Поставляется в двух разных моделях для каждой из карт ROG Strix GeForce RTX 2080 и ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti. Эти водоблоки непосредственно охлаждают GPU, VRAM и VRM. Они выпускаются как в белом, так и в черном исполнении для моделей Ti 2080 и 2080.